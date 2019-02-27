تسلسل أحداث إسقاط باكستان مقاتلتين هنديتين

تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين باكستان والهند، صباح اليوم الأربعاء، بعد إعلان باكستان إسقاطها مقاتلتين هنديتين اخترقتا أجواءها، وأسرها طيارين اثنين، فيما يلي تسلسل الأحداث:

- وسائل إعلام باكستانية تبث صورا للطيارين الهنديين اللذين وقعا في الأسر.

- وزارة الدفاع الباكستانية تؤكد إسقاطها مقاتلتين هنديتين وأسر طيارين في القسم الباكستاني من كشمير.

- المتحدث باسم وزارة الدفاع في باكستان يعلن إسقاط طائرتين هنديتين وأسر طيار.

- الشرطة الباكستانية تعلن تحطم مقاتلتين هنديتين ومقتل طيارين اثنين ومدني.

- وزارة الدفاع الهندية تؤكد أنه لا معلومات لديها عن إعلان باكستان استهداف طائرة هندية.

- وزارة الدفاع الباكستانية يعلن اعتراض سلاح الجو الباكستاني لمقاتلات هندية اخترقت المجال الجوي الباكستاني.