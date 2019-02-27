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تسلسل أحداث إسقاط باكستان مقاتلتين هنديتين

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:50 ص
تسلسل أحداث إسقاط باكستان مقاتلتين هنديتين
اسقاط مقاتلتين هنديتين
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وكالات
 
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تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين باكستان والهند، صباح اليوم الأربعاء، بعد إعلان باكستان إسقاطها مقاتلتين هنديتين اخترقتا أجواءها، وأسرها طيارين اثنين، فيما يلي تسلسل الأحداث:

 

- وسائل إعلام باكستانية تبث صورا للطيارين الهنديين اللذين وقعا في الأسر.

 

- وزارة الدفاع الباكستانية تؤكد إسقاطها مقاتلتين هنديتين وأسر طيارين في القسم الباكستاني من كشمير.

 

- المتحدث باسم وزارة الدفاع في باكستان يعلن إسقاط طائرتين هنديتين وأسر طيار.

 

- الشرطة الباكستانية تعلن تحطم مقاتلتين هنديتين ومقتل طيارين اثنين ومدني.

 

- وزارة الدفاع الهندية تؤكد أنه لا معلومات لديها عن إعلان باكستان استهداف طائرة هندية.

 

- وزارة الدفاع الباكستانية يعلن اعتراض سلاح الجو الباكستاني لمقاتلات هندية اخترقت المجال الجوي الباكستاني.

 

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