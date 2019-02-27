تسلسل أحداث إسقاط باكستان مقاتلتين هنديتين
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:50 ص
وكالات
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تصاعد التوتر بين الجارتين النوويتين باكستان
والهند، صباح اليوم الأربعاء، بعد إعلان باكستان إسقاطها مقاتلتين هنديتين اخترقتا
أجواءها، وأسرها طيارين اثنين، فيما يلي تسلسل الأحداث:
- وسائل إعلام باكستانية تبث صورا للطيارين
الهنديين اللذين وقعا في الأسر.
- وزارة الدفاع الباكستانية تؤكد إسقاطها
مقاتلتين هنديتين وأسر طيارين في القسم الباكستاني من كشمير.
- المتحدث باسم وزارة الدفاع في باكستان
يعلن إسقاط طائرتين هنديتين وأسر طيار.
- الشرطة الباكستانية تعلن تحطم مقاتلتين
هنديتين ومقتل طيارين اثنين ومدني.
- وزارة الدفاع الهندية تؤكد أنه لا معلومات
لديها عن إعلان باكستان استهداف طائرة هندية.
- وزارة الدفاع الباكستانية يعلن اعتراض
سلاح الجو الباكستاني لمقاتلات هندية اخترقت المجال الجوي الباكستاني.
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