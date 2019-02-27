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تقارير: تم استخدام صواريخ إسرائيلية في هجوم القوات الهندية على باكستان

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:25 ص
تقارير: تم استخدام صواريخ إسرائيلية في هجوم القوات الهندية على باكستان
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محمد حسين
 
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نقلت وسائل الإعلام الهندية عن مصادر أمنية هندية، قولها اليوم الاربعاء، إن طائرات ميراج الحربية التابعة للقوات الجوية الهندية قد استخدمت صواريخ "سبايس 200" الإسرائيلية الصنع، أثناء الغارة الجوية الأخيرة على معسكر للإرهابيين في باكستان المجاورة.

وزعمت المصادر، أن كل صاروخ يزن ألف كيلوجرام، ويعمل على إحداثيات (GPS) مسبقة البرمجة"، وقالت المصادر أيضاً إنها مزودة بتقنية تجعلها غير معرضة للانحراف.

وفي يوم الثلاثاء، شنت الهند غارة جوية على الجزء الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير، وأفادت التقارير أنها استهدفت معسكرًا لجماعة جيش محمد الإرهابية.

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