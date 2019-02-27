رئيس الوزراء: "كل مواطن مصري غال جدا عندي.. وانتهى عهد السكوت عن المتقاعسين"
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:46 ص
يحي حلمي
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رئيس الوزراء: لجنة فنية مع النيابة العامة لتحديد المسؤول عن الحادث
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجه كافة الجهات المعنية لموقع حادث محطة مصر برمسيس.
وأضاف رئيس الوزراء انه لن يتوانى عن تشكيل لجنة فنية لمعرفة المتسببين في الحادث مؤكدا أنه انتهى عهد التقاعس وأن من يهمل في حياة أي مواطن مصري سيعاقب وبشدة قائلا: "كل مواطن مصري غال جدا عندي".
ولفت رئيس الوزراء أنه توجه فور وقوع الحادث ومعه وزراء للتضامن الاجتماعي والنقل كما سيتوجه بمستشفى الهلال لمتابعة حالة المصابين ووجه دكتورة هالة زايد بالمجيء من أسوان للمستشفى لتوفير كافة الرعاية الصحية لمصابي الحادث.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بكل جهتها تعمل على قدم وساق من أجل توفير كافة الرعاية الصحية للمصابين لافتا إلى أن هناك لجنة فنية لجنة فنية مع النيابة العامة لتحديد المسؤول عن الحادث .
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يقدم خالص التعازي لأسر وفيات الحادث، مؤكدا أن كل متقاعس عن عمله سيحاسب حسابا عسيرا بناء على حجم الضرر الذي أوقعه بالمواطنين منوها إلى أن روح المواطن عزيزة علينا ولابد أن يشعر المواطنين بأن له مكانة عالية ببلده ولن تسكت الحكومة عن أي خطأ.
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