شاهد.. السيطرة على حريق جرار قطار بمحطة مصر برمسيس (فيديو)
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:36 ص
ايه حمروشي
Advertisements
Advertisements
وصل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، لموقع حادث احتراق جرار قطار بمحطة رمسيس، وأمر بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث.
وسيطرت قوات الحماية المدنية، على الحريق، وتم فرض كردون أمنى، فيما تجري النيابة الآن المعاينة.
وأعلنت هيئة السكة الحديد عن انحدار جرار وردية رقم ٢٣٠٢ واصطدامه بالتصادم الخرسانية بنهاية الرصيف رقم ٦ بمحطة مصر، ونتيجة اصطدام الجرار بالتصادم نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجاري المتابعة.
Advertisements
- وقف حركة القطارات بمحطة مصر بعد احتراق "جرار"
- فيديو جديد لاحتراق جرار قطار داخل محطة مصر برمسيس
- وزير النقل يشكل لجنة للوقوف على أسباب حريق محطة مصر
- السيطرة على حريق قطار محطة مصر.. والفحص: "الانفجار نتيجة اشتعال تانك السولار"
- التفاصيل الكاملة لحريق قطار داخل محطة مصر
- "زايد" تتوجه إلى مستشفى الهلال لمتابعة حالة مصابي حريق محطة مصر
- كردون أمني بمحطة سكك حديد مصر بعد نشوب حريق بجرار قطار
- مصدر: 24 قتيلا و50 مصابا في حريق جرار قطار بمحطة مصر
- شاهد.. جرار قطار محطة مصر بعد احتراقه (فيديو)
- "السماع للشهود ولجنة فنية لمعرفة سببه".. إجراءات سريعة بشأن الحريق في محطة مصر