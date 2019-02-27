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شاهد.. السيطرة على حريق جرار قطار بمحطة مصر برمسيس (فيديو)

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:36 ص
شاهد.. السيطرة على حريق جرار قطار بمحطة مصر برمسيس (فيديو)
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ايه حمروشي
 
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وصل الدكتور هشام عرفات وزير النقل، لموقع حادث احتراق جرار قطار بمحطة رمسيس، وأمر بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث.

وسيطرت قوات الحماية المدنية، على الحريق، وتم فرض كردون أمنى، فيما تجري النيابة الآن المعاينة.

وأعلنت هيئة السكة الحديد عن انحدار جرار وردية رقم ٢٣٠٢ واصطدامه بالتصادم الخرسانية بنهاية الرصيف رقم ٦ بمحطة مصر، ونتيجة اصطدام الجرار بالتصادم نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجاري المتابعة.

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