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صالح الشيخ: بدء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:38 ص
صالح الشيخ: بدء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا
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محمد المسلمي
 
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 أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز  المركزي للتنظيم والإدارة عن بدء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا في الجهات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجامعات ، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولي  والتي شملت تحديث بيانات الموظفين في دواوين الوزارات ، ويقوم الجهاز حاليا بمرحلة تدقيق هذه البيانات مع كل جهة علي حدة ، قبل البدء في تسليم نسخة إليكترونية كاملة من بيانات موظفيها علي جهاز حاسب آلي متصل من خلال الشبكة المؤمنة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الجهاز  لأمناء الجامعات لبدء العمل في المرحلة الثانية من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا.

وقال الدكتور  صالح الشيخ إنه سيتم تزويد كل جامعة بحساب إليكتروني تستخدمه في مد الجهاز  ببيان معتمد ومختوم بإجمالي عدد موظفي الجامعة "الكادر العام والكادر الخاص والمهن الطبية"، يشمل القائمين بالعمل والموظفين غير القائمين سواء كانوا في أجازات خاصة او مرضية أو معاريين للداخل أو الخارج أو منتدبين ، وستقوم كل جامعة بترشيح واختيار 50 شابا من الطلاب أو حديثي التخرج ،  لتكوين فريق عمل المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي وفق معايير تتناسب مع المشروع ، بالإضافة إلى ترشيح عدد 3 منسقين من كل جامعة للإشراف عليهم ومتابعتهم إداريا وفنيا.

وأضاف أن الجهاز سيقوم بتزويد كل جامعة بعدد 50 جهاز حاسب لوحي به شريحة محمول للاتصال بالشبكة المغلقة والمؤمنة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  ، على أن يتولي فريق العمل بالجهاز  تدريب مسئولي الجامعات وفريق العمل من الشباب الخاص بالمشروع على التطبيق الاليكتروني باستعمال الحاسب اللوحي .. مؤكدا على توفير دعم فني وتعاون وثيق من الجهاز  للجامعات أثناء عملية التنفيذ.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور صالح الشيخ استعرض في اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الذي عقد في في 22 ديسمبر الماضي تفاصيل استعداد الجهاز  للمرحلة الثانية من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا.
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