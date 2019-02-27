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مرشح المعارضة النيجيرية يرفض نتيجة الانتخابات ويقرر الطعن عليها

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:33 ص
مرشح المعارضة النيجيرية يرفض نتيجة الانتخابات ويقرر الطعن عليها
عتيق أبو بكر
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وكالات
 
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قال المرشح الرئاسى المهزوم فى الانتخابات النيجيرية عتيق أبو بكر اليوم الأربعاء إنه يرفض نتيجة الانتخابات التى منحت الرئيس محمد بخارى ولاية ثانية وسيطعن عليها أمام القضاء.

 

وقال عتيق فى بيان "من الواضح أن ممارسات خاطئة ومدبرة وقعت فى العديد من الولايات بما يدحض النتائج المعلنة". وأضاف "وبناء عليه أرفض نتيجة الانتخابات الصورية التى جرت يوم 23 فبراير 2019 وسأطعن عليها أمام القضاء".

 

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المزيد عن: نيجيريا نتيجة الانتخابات عتيق أبو بكر المعارضة النيجيرية
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