وصول مدبولي ووزيرة التضامن إلى محطة مصر لتفقد حريق القطار (فيديو)
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:29 ص
اية حمروشي
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وصل كل من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، إلى محطة مصر؛ لمتابعة حادث حريق داخل جرار أحد القطارات بمحطة مصر نتيجة اصطدامه برصيف رقم 6.
ومن المقرر أن يزور مدبولي المصابين بالمستشفيات، موجها بتقديم كافة الرعاية الصحية للمصابين.
وكان قد شب حريق كبير داخل جرار أحد القطارات بمحطة مصر نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة وتمكنت وحدات الإطفاء السيطرة على النيران برصيف رقم 6 بمحطة مصر.
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