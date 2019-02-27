الزمالك يجهز محمود علاء لموقعة الكونفدرالية

يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتجهيز محمود علاء للتواجد في مواجهة الابيض المقبلة امام بترو أتليتكو الأنجولي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.









ويحاول طبيب الفريق تجهيز المدافع الدولي للمشاركة مع الزمالك في مباراة بترو الأنجولي بعد إصابته بشد في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة، حيث يرغب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق تواجد علاء في المواجهة المقبلة.









ويواجه فريق الزمالك نظيره بترو أتليتكو الأنجولي يوم الأحد المقبل في أنجولا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية، حيث يحتل الابيض المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطتين فقط.



