فولكس فاجن تكشف عن نسخة رياضة من سيارتها T-Roc
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:27 ص
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كشفت شركة فولكس فاجن عن نسخة رياضية من سيارتها T-Roc، المنتمية لفئة SUV، وتستعد لطرحها فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات وسيكون في الفترة من 7 إلى 17 مارس القادم.
وأوضحت الشركة الألمانية أن النسخة الرياضية R، والتي لا تزال في المرحلة الاختبارية، تتميز بملامح رياضية شرسة يرسمها المئزر الأمامي السفلي مع فتحات التهوية الكبيرة على الجانبين ومصابيح الضوء النهاري العمودية بتقنية LED، فضلا عن مخارج الهواء على المؤخرة والناشر ومخارج العادم الأربعة.
وتزدان المقصورة الداخلية للسيارة بأشرطة صعود ودواسات من الفولاذ وتوقيعات النسخة المطرزة على مسند المقعد، مع مقود رياضي يضم أذرع لنقل الحركة، بالإضافة إلى سقف يكتسي باللون الأسود.
وعلى صعيد الدفع تعتمد السيارة T-Roc R الرياضية على سواعد محرك بنزين سعة 2 لتر وبقوة 300 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، ويتولى توجيه القوة لعجلات الدفع الأربعة ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.
وبفضل هذه القوة الكبيرة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.9 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 250 كلم/س.
ومن الخصائص، التي تتمتع بها السيارة الرياضية، نظام التعليق الرياضي والجنوط الكبيرة قياس 18 بوصة، مع وضع القيادة المعروف باسم Race، وذلك لمنح قائد السيارة أقصى قدر من الشعور بقيادة رياضية.
ولم تكشف مجموعة فولكس فاجن حتى الآن عن موعد طرح السيارة T-Roc R في الأسواق أو حتى سعرها.
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