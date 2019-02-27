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"مدبولي" يوجه بسرعة اتخاذ إجراءات نقل الوفيات وتقديم الرعاية الطبية للمصابين

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 11:28 ص
مدبولي يوجه بسرعة اتخاذ إجراءات نقل الوفيات وتقديم الرعاية الطبية للمصابين
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
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يحي حلمي
 
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غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، متوجهاً إلى محطة مصر بمنطقة رمسيس، ترافقه غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة الحادث الذي وقع بالمحطة صباح اليوم، والوقوف على تطوراته أولاً بأول، موجهاً بسرعة اتخاذ إجراءات نقل الوفيات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وكما سيقوم رئيس مجلس الوزراء بتفقد مصابي الحادث في عدد من المستشفيات، للإطمئنان على توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة.

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