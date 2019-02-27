شاهد.. جرار قطار محطة مصر بعد احتراقه (فيديو)





فرضت قوات الأمن، كردون أمني بمحطة سكك حديد مصر، بعد نشوب حريق إثر اصطدام جرار برصيف بالمحطة، فيما حضر كل من وزير النقل هشام عرفات ومحافظ القاهرة، وعدد من المسؤولين.وتابع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حادث حريق جرار أحد القطارات بمحطة مصر نتيجة اصطدامه برصيف رقم 6، ووجه مدبولي بنقل المصابين للمستشفيات وبتقديم كافة الرعاية الصحية لهم.وكان قد شب حريق كبير داخل جرار أحد القطارات بمحطة مصر نتيجة اصطدامه بأحد أرصفة المحطة وتمكنت وحدات الإطفاء السيطرة على النيران بمحطة مصر.