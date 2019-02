تسبب موقف في إثارة غضب الأمير هاري خلال وجوده مع زوجته ميغان ماركل في المغرب.

رأى الأمير هاري، مصورا تلفزيونيا مغربيا يضرب رأس أحد الأطفال وهم يعدون الطعام أمام زوجته ميغان ماركل.

وتدخل الأمير هاري بملامح غاضبة، وطلب من المصور أن يبتعد قليلا حتى لا يؤذي الطفل.

واختتم الأمير البريطاني وزوجته ميغان زيارتهما للمغرب بحفل شاي أقامه الملك محمد السادس بالقصر الملكي في سلا قرب الرباط.

This is the moment Prince Harry becomes media handler - when he sees a local Moroccan TV camera bashing the head of one of the children showing off the cooking. Harry (rightly) shoos the camera away #RoyalVisitMorocco 🇲🇦 pic.twitter.com/LC0vBtcvwt