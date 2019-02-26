انتهاء عزاء والدة مصطفى خاطر.. أيمي ودنيا سمير غانم وأمير كرارة.. أبرز الحضور.. ونجوم مسرح مصر يؤازرون زميلهم
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:57 م
شيماء عطية - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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استقبل الفنان الشاب مصطفى خاطر، اليوم الثلاثاء، عزاء والدته التي توفيت أول أمس الأحد بعد صراع مع المرض، في مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر، وسط تشديدات أمنية من عدد من البودي جاردات الذين انتشروا حول محيط المسجد لتأمين الحضور.
وحرص على أداء واجب العزاء عدد كبير من العاملين بالوسط الفني، حيث حضر كل من المنتج صادق الصباح، والشقيقتان إيمي ودنيا سمير غانم، والمخرج شريف عرفة، والمنتج هشام سليمان رئيس مجموعة قنواتDMC، والفنانين أمير كرارة، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد بدير، وأنعام سالوسة والمطرب الشعبي سعد الصغير.
كما حرص نجوم مسرح مصر على مؤازرة زميلهم في الفرقة في مصابه، حيث حضر كل من علي ربيع، ومحمد أنور، وسارة درزاوي.
من ناحية أخرى، يشارك مصطفى خاطر في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "طلقة حظ"، ويشارك في بطولته كل من: آيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، ميرنا نور الدين، إيمي سالم، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجي.
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