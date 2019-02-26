مانشستر يونايتد لم يفقد الأمل في ضم نجم برشلونة
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:58 م
مني العوضي
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يسعى نادي مانشستر
يوناتيد الإنجليزي، لتكثيف مفاوضاته مع الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة
الإسباني، وذلك للحصول على خدماته في الصيف المقبل.
وقال راكيتيتش
في تصريحات نقلها موقع Le10Sport
الفرنسي أنه يريد البقاء في برشلونة إلا أن نادي مانشستر يونايتد
سوف يبذل قصارى جهده لاقناع الكرواتي الدولي بالانضمام للشياطين.
وأشار راكيتيتش:
"أمتلك ثلاث مواسم في عقدي مع برشلونة وسينتهي في 2021، أشهر بالراحة نظراً لاهتمام
بعض الأندية بخدماتي، ولكني سعيد مع البارسا".
ويذكر فأن عدة
أندية تريد ضم راكيتيتش وتراقب وضعه مثل بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي
وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي.
ورفض نادي برشلونة
التخلي عن خدمات راكيتيتش لصالح باريس سان جيرمان في صيف 2014.
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