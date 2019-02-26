"وزير الاتصالات" يلتقي رئيس شركة "اتش بي أي" العالمية لبحث إنشاء مركز لنقل المعرفة الرقمية بمصر

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيل دافيس رئيس مجلس إدارة شركة "اتش بي أي العالمية"؛ تناول اللقاء فرص التعاون مع الشركة لإنشاء مركز لنقل المعرفة الرقمية في مصر في مجال التكنولوجيات البازغة ومنها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، كما تم استعراض المقومات والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر ومناقشة إمكانية إنشاء مركز لخدمات الدعم الفني للشركة في مصر لخدمة عملاءها في منطقة الخليج وبلاد الشام.





ويأتي اللقاء في إطار مشاركة وزير الاتصالات في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة.





كما اجتمع طلعت مع وفد من شركة لينوفو العالمية برئاسة ياو لي نائب رئيس الشركة العالمية لشؤون الحاسب اللوحي والأجهزة الذكية، وتم خلال اللقاء مناقشة فرص استثمار الشركة في مصر في مجال تصنيع الأجهزة اللوحية والمحمول خاصة مع الطلب المتزايد في العديد من المجالات ومنها التعليم.





وقام وزير الاتصالات باستعراض فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر، والتوسع في إنشاء المدن الذكية ومشاريع البنية التحتية الضخمة التي تتطلب إمداداً هائلاً من الاجهزة الإلكترونية مثل مستشعرات إنترنت الأشياء (IoT)، والخوادم، وأجهزة وأنظمة التحكم والمراقبة، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومعدات الشبكات، والأجهزة اللوحية.





حضر اللقاءات عدد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والشركة المصرية للاتصالات.