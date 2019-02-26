على موعد مع البث المباشر يلا شوت ليفربول وواتفورد يوم الأربعاء 27-2-2019، في الأسبوع الثامن والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، يستضيف ملعب أنفيلد مباراة العودة بين ليفربول وواتفورد، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية على قناة بي إن سبورت إتش دي 4 القناة الرياضية الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز، ونتابع تفاصيل المباراة.

يلا شوت ليفربول وواتفورد

يلازم نادي ليفربول سوء حظ في المباريات الأخيرة، حيث تقلص الفارق بينه وبين نادي مانشستر سيتي إلى نقطة واحدة فقط، ففي آخر ثلاث مباريات، تعادل نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي مرتين، وفي دوري الأبطال مرة أمام بايرن ميونيخ، وفي الدوري الإنجليزي، تعادل مع مانشستر يونايتد 0-0 ومع ويستهام يونايتد 1-1، ويسعى رجال يورجن كلوب للإستفادة من شعبية وجماهيرية ملعب أنفيلد لتحقيق فوز يعزز صدارة الدوري الممتاز لنادي ليفربول.

نتيجة مباراة الذهاب

انتهت مباراة الذهاب بين نادي ليفربول ونادي واتفورد، بفوز ليفربول بنتيجة 3-0 سجل الأهداف اللاعب محمد صلاح، واللاعب أرنولد، واللاعب فيرمينيو في تاريخ 24-11-2018، ونتابع معكم مباراة الأربعاء ونتوقع أن تكون نتيجة إيجابية للمباراة، نظرًا لأن ليفربول يتسلح بعامل الأرض والجمهور.

نتائج مواجهات الفرق السابقة

إلتقي نادي ليفروبول مع واتفورد في 12 مباراة من قبل، منذ عام 2005، وتصب نتائج المباريات في صالح ليفربول بقوة، حيث فاز في 9 مباريات، وتعادل الفريقان في مبارتين، ولم يفز نادي واتفورد سوى في مباراة وحيدة فقط، مما يعزز من توقعات فوز ليفربول في المباراة المقبلة، لما له من خط هجوم ناري، متمثل في محمد صلاح، وماني، وقد فاز ماني بجائزة لاعب الشهر في ليفربول.

غياب فيرمينو

تعرض اللاعب روبرتو فيرمينو لإصابة في الكاحل في مباراة المان سيتي الأخيرة، وأشارت التقارير الصحفية أن اللاعب سوف يغيب عن مباراة واتفورد، ومباراة إيفروتون المقبلة بالدوري، ومن المنتظر أن يعوض مكانه اللاعب دانيال ستوريدج، الذي شارك بديلًا عنه في مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة، أو ربنا يأتي محمد صلاح وماني كقلب هجوم صريح، ونتابع معكم مباريات اليوم.

تصريحات يورجن كلوب

على الرغم من النتائج السلبية بعض الشئ للنادي في الفترة الأخيرة، صرح يورجن كلوب المدير الفني للريدز، أنه النادي يقع في المكان الجيد في الوقت الحالي في الدوري الإنجليزي، مع أنه يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن المان سيتي، وقال بأن النادي عليه مواصلة العمل بشكل متواصل في الفترة المقبلة

ترتيب الفرق في الدوري الإنجليزي

نادي ليفروبول يحتل المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يمتلك 65 نقطة، ولعب ليفربول 27 مباراة من الدوري الإنجليزي، فاز في 20 مباراة، وتعادل في ست مباريات كاملة، ولم يخسر سوى في مباراة وحيدة فقط منذ بداية الموسم، وهو صاحب أقوى خط دفاع لأنه لم يتلقى سوى 15 هدف، وثاني أفضل دفاع هو المان سيتي الذي تلقت شباكه 20 هدف، ويقع نادي واتفورد في المركز السابع برصيد 40 نقطة، بعد أن لعب النادي 27 مباراة، فاز في 11 مباراة وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 9 مباريات، ويبتعد نادي واتفورد بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز السادس نادي تشيلسي الذي يمتلك 50 نقطة بجدول الترتيب.

بطاقة المباراة

مباراة ليفربول ضد واتفورد

الدوري الإنجليزي الأسبوع الثامن والعشرون

مباراة العودة على ملعب أنفيلد

الحكم: غراهام سكوت

تعليق: خالد الحدي

توقيت المباراة الساعة 10:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة 11:00 مساءًا بتوقيت السعودية

القناة الناقلة: بي إن سبورت إتش دي 4

روابط البث المباشر

في حالة توقف البث، انتظر بضعة ثواني، ثم قم بالضغط هنا لإعادة تحميل الفيديو، قبل المباراة بقليل يوم الأربعاء 27-2-2019 نتابع معكم البث المباشر، ليفربول ضد واتفورد.