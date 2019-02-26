كوالكوم تكشف عن شريحة الاتصال "QCA6390" في مؤتمر MWC 2019

كشفت شركة كوالكوم، عن أحدث شرائح الاتصالات التابعة لها لاستخدامها فى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المقبلة، والتى تحمل اسم Qualcomm QCA6390 وتدعم تقنية Wi-Fi 6 وبلوتوث 5.1، خلال فعاليات معرض MWC 2019 .





ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فتعد شريحة كوالكوم الجديدة من أول الشرائح المصنعة بدقة 14 نانومتر، كما ترتكز الشريحة على بنية QCA6390 مع MU-MIMO، وذلك لدعم اتصال فائق السرعة فى تقنية Wi-Fi 6 مع استهلاك منخفض للطاقة، ففضلا عن دعم سرعة الاتصال تصل إلى 1.8 جيجا بايت/ثانية.



