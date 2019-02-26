عزمي مجاهد: "السيسي" جعل مصر قبلة زعماء العالم
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:52 م
أمنية فوزي
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عرض الإعلامي عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقًا، مقطع فيديو لرئيس المفوضية الأوروبية وهو يتحدث في القمة العربية الأوروبية، وعلق قائلًا: "مصر الآن قبلة الحب لكل قادة دول العالم".
وقال "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"، مساء اليوم الثلاثاء: "لا تندهشوا عندما أقول إن السيسي جعل مصر قبلة لكل زعماء العالم، وجمع العالم على حب مصر وأصبحنا قبلة سلام".
وأضاف: "هقولها مرة تانية وتالتة الرئيس السيسي رسول الحب في العالم في العصر الحديث، أنا بقولها لأغيظ أهل الشر".
وتابع "الإعلامي"، قائلًا: لأول مرة هتشوفوا زعماء العالم بيلعبوا بيلياردو، ده حصل في مصر تحت زعامة السيسي".
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