عزمي مجاهد: "السيسي" جعل مصر قبلة زعماء العالم

عرض الإعلامي عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقًا، مقطع فيديو لرئيس المفوضية الأوروبية وهو يتحدث في القمة العربية الأوروبية، وعلق قائلًا: "مصر الآن قبلة الحب لكل قادة دول العالم".





وقال "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي"، المذاع عبر فضائية "الرافدين+"، مساء اليوم الثلاثاء: "لا تندهشوا عندما أقول إن السيسي جعل مصر قبلة لكل زعماء العالم، وجمع العالم على حب مصر وأصبحنا قبلة سلام".





وأضاف: "هقولها مرة تانية وتالتة الرئيس السيسي رسول الحب في العالم في العصر الحديث، أنا بقولها لأغيظ أهل الشر".



