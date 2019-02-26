أمير كرارة يؤدي واجب العزاء في والدة مصطفى خاطر (صور)

وصل، منذ قليل، الفنان أمير كرارة، لمسجد الشرطة بمدينة أكتوبر، لأداء واجب العزاء في والدة الفنان مصطفى خاطر نجم مسرح مصر، والتي وافتها المنية أول أمس الأحد بعد صراع مع المرض.







