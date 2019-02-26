أمير كرارة يؤدي واجب العزاء في والدة مصطفى خاطر (صور)
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:45 م
شيماء عطية - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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وصل، منذ قليل، الفنان أمير كرارة، لمسجد الشرطة بمدينة أكتوبر، لأداء واجب العزاء في والدة الفنان مصطفى خاطر نجم مسرح مصر، والتي وافتها المنية أول أمس الأحد بعد صراع مع المرض.
من ناحية أخرى، يشارك مصطفى خاطر في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "طلقة حظ"، ويشارك في بطولته كل من: آيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، ميرنا نور الدين، إيمي سالم، والمسلسل من تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجي.
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