تعرف على التخفيض الجديد بسعر "BYD F3" في السوق المصري
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 11:00 م
Advertisements
Advertisements
شهدت الأيام القليلة الماضية تخفيض وكيل سيارات BYD في مصر لسعر سيارة F3، حيث بلغت قيمة هذا التخفيض 6000 جنيه وذلك من أجل تحريك مبيعات هذه السيارة بالسوق المحلي.
وبهذا التخفيض بلغ السعر الجديد للسيارة 183 ألف جنيه بدلا من 189 ألف جنيه، وتجمل هذه السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 109 حصان و145 نيوتن مت من عزم الدوران، كما يتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي 5 سرعات.
جدير بالذكر أن وكيل سيارات BYD قرر تأجيل الطرح المحلي لسيارة L3 المجمعة محليا الجديدة إلى وقت لاحق بدلا من شهر مارس القادم، وذلك نظرا لركود مبيعات السيارات في الوقت الحالي، وهو أمر ساهم في عدم توفر إمكانية لاستيراد مكونات هذا الموديل لإنتاجه محليا.
Advertisements
المزيد عن: عربيه عربية عربيات سياره سيارة سيارات بي واي دي سيارات بي واي دي السيارات السوق المصري اسعار بي واي دي في مصر اخبار السيارات BYD F3 BYD
- بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على سعر "شيفرولية لانوس" في مصر
- بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أرخص 5 سيارات "سيدان" في السوق المصري
- بالسعر والمواصفات.. تعرف على أكثر 7 سيارات "سيدان" مبيعًا في مصر
- أبرز 5 سيارت أوروبية في مصر أرخص من الصيني
- "موزعي السيارات": السيارات الأوروبية تمثل فقط 10% من حجم السوق المصري
- فورد كوجا 2019 تنطلق في مصر بسعر أقل من الموديل السابق
- بعد تخفيضات يناير.. إليكم قائمة بأرخص 10 سيارات في مصر
- "هيونداي النترا GT N" الجديدة تنطلق بقوة 201 حصان في معرض ديترويت 2019
- تخفيضات على أسعار سيارات "رينو" في مصر تصل إلى 30 ألف جنيه
- تعرف على سعر "هوندا سيتي" الجديدة المتاحة محليا في 2019