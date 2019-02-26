تعرف على التخفيض الجديد بسعر "BYD F3" في السوق المصري

شهدت الأيام القليلة الماضية تخفيض وكيل سيارات BYD في مصر لسعر سيارة F3، حيث بلغت قيمة هذا التخفيض 6000 جنيه وذلك من أجل تحريك مبيعات هذه السيارة بالسوق المحلي.





وبهذا التخفيض بلغ السعر الجديد للسيارة 183 ألف جنيه بدلا من 189 ألف جنيه، وتجمل هذه السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 109 حصان و145 نيوتن مت من عزم الدوران، كما يتصل هذا المحرك بناقل حركة يدوي 5 سرعات.



