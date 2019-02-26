مدرب ليستر سيتي الجديد يشاهد لقاء برايتون

تواجد بريندن رودجرز مدرب فريق ليستر سيتي الجديد في مدرجات ملعب كينغ باور لمتابعة لقاء اليوم أمام فريق برايتون بالجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري.

ونجح ليستر سيتي في التعاقد مع رودجرز في الساعات الماضية لمدة ثلاثة مواسم ونصف بعدما فسخ عقده بشكل رسمي مع فريقه السابق سيلتيك الأسكتلندي.

ودخل ليستر سيتي في مفاوضات سابقة مع رودجرز لتولي مهمة الفريق ليكون بديلاً للمدرب المقال كلود بويل والذي رحل عن الفريق بعد الخسارة الثقيلة من كريستال بالاس.

ومن المنتظر أن يتولي رودجرز تدريبات الفريق بداية من يوم غد الخميس، لاستكمال مسيرة ليستر سيتي في الدوري في محاولة لتغيير مسار الفريق للوضع الصحيح.