سرقوا 21 "توك توك".. حبس 3 عاطلين ببولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بحبس 3 عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات "التكاتك"، وارتكابهم 21 واقعة سرقة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.





ونجح رجال مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، في القبض على واحد من أخطر التشكيلات العصابية بمنطقة بولاق الدكرور، بعد ارتكابه 21 واقعة سرقة دراجات نارية بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.





كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا مفاده بورود معلومات للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في سرقات الدراجات النارية، بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية، متخذين دائرة القسم، مسرحا لنشاطهم الإجرامي.





وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وأفراد التشكيل كلا من أيمن. م، 22 سنة، عاطل، جمال. د، 22 سنة، عاطل، جمال. ق، 24 سنة، عاطل، وبإعداد عدة أكمنة لضبطهم، تمكن المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، من القبض عليهم، وبحوزتهم، 2 سلاح ناري، طلقات نارية.





وبمواجهتهم اقروا خلال التحقيقات أمام اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، بما توصلت إليه التحريات، وارتكابهم 21 واقعة سرقة بنفس الأسلوب، وأرشدوا عن مكان تصريفهم المسروقات، وتم إعادتها بمعرفة العميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة.





وحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





"جراج العمارة ومحاولة اغتصاب".. كواليس قتل طالبة بكرداسة و"البواب" لغز الجريمة





كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، أن حارس العقار المتهم بقتل طالبة، وإلقاء جثتها بالطريق بدائرة مركز كرداسة، استدرجها للغرفة سكنه بجراج العقار سكنها، بحجة مساعدته في حمل أشياء ثقيلة، وبعد دخولها الغرفة، دفعها وحاول التعدي عليها جنسيا، ولدي محاولتها الصراخ لاستغاثتها، كتم أنفاسها بيده والإيشارب الذي كانت ترتديه حال ذهابها المدرسة.





وأضافت التحقيقات انه أثناء مقاومتها له، اصطدمت رأسها بالحائط حتي فارقت الحياة، وبعدها استولي على هاتفها المحمول، وحمل جثتها بالتوك توك ملكه، وتخلص من الجثة بمكان العثور عليها.





ونجح رجال مباحث الجيزة، في كشف غموض العثور على جثة طالبة ملقاة بالطريق، بدائرة مركز شرطة كرداسة، وتبين أن حارس العقار سكنها وراء قتلها، بعد فشله في التعدي عليها جنسيا، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



