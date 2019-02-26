رجيم الكرش يقضي سريعا على الدهون المتراكمة.. جربيه!

رجيم الكرش يُساعد متتبعه في التخلُّص من الدهون المتراكمة في الجسم عمومًا، ولا سيَّما في منطقة البطن، من خلال شرب عصائر طبيعية. واليوم نُقدِّم مكوِّنات هذه العصائر وطرق تحضيرها، ما يُمتع متتبعي رجيم الكرش بجسم رشيق ومتناسق.





يمكن تطبيق رجيم الكرش من خلال إعداد هذه العصائر من الفواكه والخضراوات الطبيعيَّة والغنيَّة بمضادات الأكسدة، علمًا أنَّ هذه العصائر تُعزِّز عمليَّة الأيض وتُحسِّن عمليَّة الهضم، وتؤدي بالتالي إلى إذابة الدهون المتراكمة في منطقة البطن.





مشروب الكيوي والخس والسبانخ





يمدُّ هذا المشروب الجسم بكمٍّ وافرٍ من الألياف والمواد المضادة للأكسدة، كما يدرُّ البول، ما يُساعد في إزالة السموم والسوائل المحتجزة في الجسم، ويساهم في إذابة دهون البطن (الكرش).





المكونات:

ثمرة من الكيوي المُقطَّع و5 أوراق من السبانخ المفروم و3 أوراق من الخسِّ المفروم.





طريقة التحضير:

1- تُخلط المكوِّنات في إبريق الخلَّاط الكهربائي على سرعة متوسِّطة، وذلك حتَّى يتشكَّل خليط متجانس.





2- يُشرب كوب (أو كوبان) من هذا المشروب الصحِّي على مدار اليوم، مع الإشارة إلى أنَّه يُنشِّط الأيض.





مشروب الخيار والكرفس (50 سعرة حرارية)





المكونات:

حبتان من الخيار مقطَّعتان إلى شرائح و3 حبات من الكرفس المفروم وثمرة من التفاح الأخضر المقطع وكوب من الماء.





طريقة التحضير:

1- تُخلط المكوِّنات في إبريق الخلَّاط الكهربائي على سرعة متوسِّطة، وذلك حتَّى يتشكَّل خليط متجانس.



