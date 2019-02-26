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وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية البولندي

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:42 م
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية البولندي
عادل بن أحمد الجبير
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الفجر السعودي
 
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التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير على هامش أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم وزير خارجية جمهورية بولندا ياتسيك تشابوتوفيتش.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.
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