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مصرع خبير متفجرات حوثي في البيضاء

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:36 م
مصرع خبير متفجرات حوثي في البيضاء
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وكالات
 
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لقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم بينهم خبير متفجرات، وأُصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، في هجوم شنته المقاومة الشعبية على مواقع للميليشيا، في منطقة المختبي بمديرية ذي ناعم وسط محافظة البيضاء.



وتمكن الجيش اليمني، صباح الثلاثاء، من صد هجوم للميليشيا في جبهة الملاجم، وفق ما نقل موقع "سبتمبر نت"، اليوم الثلاثاء.
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