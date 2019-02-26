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بيشتشيك خارج حسابات دورتموند أمام أوجسبورج

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 10:40 م
بيشتشيك خارج حسابات دورتموند أمام أوجسبورج
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تلقى فريق بوروسيا دورتموند الألماني ضربة قوية قبل مواجهة فريق أوجسبورج يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري.

وأكد مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند عل أن المدافع لوكاس بيشتشيك لن يشارك بشكل رسمي أمام أوجسبورج في المباراة المقبلة.

واضاف زورك، أن اللاعب البولندي لا يزال يعاني من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية وهو ما يؤكد خوض اللقاء المقبل بدون في الدوري.

ويأمل فافر في مشاركة لاعب الوسط رويس أمام أوجسبورج، بعدما عاد للتدريبات هذا الأسبوع، لأول مرة منذ إصابته أمام فيردر بريمن، مطلع الشهر الجاري.

 

بيشتشيك يورط دورتموند أمام أجسبورج

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