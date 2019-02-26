أحمد سمير مشيدًا ببيان الأزهر عن الإخوان: "شامل للغاية"

أشاد الإعلامي أحمد سمير، ببيان الأزهر الشريف حول جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أنه بيان شامل للغاية.





وقال "سمير"، خلال تقديمه برنامج "مصر النهارة"، والمذاع على قناة "مصر الأولى"، مساء الثلاثاء إن جماعة الإخوان فقدت مصداقيتها في الشارع المصري بعد أن سقطت أقنعتها وانكشف الوجه الحقيقي لها أمام المصريين.





وأضاف: "بعض المواطنين وثقوا في هذه الجماعة بإحدى الأوقات على أساس أنها جماعة دينية ولكن بالتجربة اتضح فكرها الإرهابي"، مؤكدًا أن الجماعة في حد ذاتها ليست مصدر قلق لمصر؛ وإنما من يقف وراءها.





هذا، وقد أكد الأزهر الشريف أن جماعة الإخوان الإرهابية تسير على خطى داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة التى تسعى إلى نشر الفوضي وتحقيق أجندات خفية وتحاول عبثا أن تهدد أمننا وأماننا، وأن الواجب على كل فرد يعيش على أرض مصر أن يحافظ على تماسك الوطن، ويعمل على تنميته، ويسعى إلى ازدهاره.





وأوضح الأزهر في بيان لمرصده لمواجهة العنف والتكفير أن حب الوطن لا يتحقق بالعبارات الرنانة، والأقوال البراقة، والشعارات المزينة والمزيفة، والهتافات الجذابة، بل يرتبط ارتباطا وثيقا بأفعال الأفراد وتصرفاتهم، وحري بكل فرد في المجتمع أن يظهر حبه لوطنه بالالتزام بالقوانين والأنظمة، والمحافظة على سلامة ممتلكاته والحرص عليها، وأن يؤدي مهامه ووظائفه بإخلاص وحب، وأن يحافظ على مال الوطن وثرواته ومقدراته ضد عبث العابثين ومكر الماكرين. حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.





وأصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بيان للرد علي بيان جماعة الإخوان الإرهابية الصادر منذ أيام تحت مسمي "عزاء مؤجل وقصاص مستحق".





وقال المرصد: "صدرت الجماعة بيانها بقول الله تعالى (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ۚ بل أحياء ولٰكن لا تشعرون)"، وهو استشهاد فى غير موضعه وتحريف للكلم عن مواضعه، فالشهداء الحقيقين هم من يدافعون عن أوطانهم ضد كل معتد ويدفعون أرواحهم فداء لحماية ترابه وسمائه وأهله وكل من يعيشون على أرضه، وليس هؤلاء الذين يروعون أهله ويهددون أمنهم وأمانهم ويسعون إلى نشر الفساد والفوضى فى ربوعه.



