مصدر: لإدارة الكسب غير المشروع إمكانية تحريك جنحة ضد الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية

قال مصدر قانوني، إن هناك إلزاما قانونيا على موظفي الدولة بتقديم إقرار الذمة المالية بشكل دوري إلى الأمانة العامة بكل جهة والتي تقدمه بدورها لجهاز الكسب غير المشروع، بداية من درجة الوزير ونائب الوزير والفئة الممتازة ووكلاء الوزارات حتى الدرجة الثالثة من الموظفين ملزمين بتقديم إقرارات الذمة المالية كل خمس سنوات، وذلك ليتم فحصها في الجهاز من خلال دوائر الفحص والتحقيق ولجان الخبراء.



