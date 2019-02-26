"الصحة": المستشفى العائم تستهدف الكشف على 50 ألف مواطن



وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المستشفى ستنطلق 1 مارس وستستمر حتى 30 إبريل، وستبدأ بمحافظة أسوان وتتوجه إلى الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف وتنتهي في محافظة الجيزة.



وأوضح أن المستشفى ستضم تخصصات متعددة منها رمد، وقلب، وغدد صماء، وعظام، وتغذية، وسمعيات، منوها بأن المستشفى العائم تستهدف االكشف على 50 ألف مواطن.



وفي سياق آخر أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، الانتهاء من 93 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة في 9 تخصصات، منذ بداية المبادرة وحتى الآن.



وأشارت إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة والتى بدأت في يناير الماضى، مستمرة في عملها لمدة 3 سنوات، وفقًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، لمنع تراكم قوائم جديدة لحين تطبيق قانون التامين الصحى الشامل، مشيرة إلى أنه تم استحداث نظام تسجيل يربط بين التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة ويوحد قواعد البيانات، حيث يتم ربط القرار بشكل لحظى فور صدوره مع المستشفى المنوط بها تنفيذ العملية بشكل مميكن من خلال النظام، كما تم الربط الكترونيًا بنظام المطالبات المالية مع جهات تقديم الخدمة بعد تدقيقها ماليًا من خلال ثلاث مراحل للتدقيق(الجهة المصدرة للقرار، الجهة المنفذة للقرار، غرفة التحكم المركزية) بشكل مُوحد ومُميكن، ويتم مُتابعة توزيع الحالات في مواعيدها المقررة من خلال غرفة المتابعة المركزية بنظام تنبيه مُبكر خاص بالغرفة الرئيسية للمبادرة.





قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة ستصل إلى أسوان مساء اليوم لتدشين أول مستشفى عائم في مصر، حيث من المقرر أن تجوب تلك المستشفى 8 محافظات من الصعيد لتقديم الرعاية للأم والطفل مجانا.