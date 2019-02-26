الاتحاد الآسيوي يهنئ محمد نور بعيد ميلاده





هنأ موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أسطورة نادي الاتحاد السابق، اللاعب محمد نور بعيد ميلاده.





وأوضح موقع الاتحاد الآسيوي، أنه في مثل هذا اليوم 26 فبراير من العام 1978! ولد الأسطورة محمد نور والفائز بدوري أبطال آسيا مرّتين بقميص العميد.





وشارك ” نور ” في كافة البطولات الآسيوية من عام 1999 إلى عام 2006م، حيث لعب ثمانٍ وثلاثين مباراة حقق فيها أحد عشر هدفاً، كما أنّه قاد فريقه من أجل تحقيق ثلاث بطولات؛ فيما يعد من أكثر اللاعبين الذين حققوا بطولة الدوري؛ حيث حقق البطولة ثماني مرات مع نادي الاتحاد، وسبع مرات مع نادي النصر.



