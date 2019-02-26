ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اليابان تستعد لزلزال مدمر وتسونامى متوقع خلال 30 عاما

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:43 م
اليابان تستعد لزلزال مدمر وتسونامى متوقع خلال 30 عاما
طباعة
Advertisements
خاطر عبادة
 
Advertisements

حذّر باحثون من احتمال تعرض اليابان لزلزال مدمر، ويتسبب في أضرار واسعة النطاق وموجات تسونامي في غضون العقود الثلاثة القادمة.

 

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، قالت لجنة من المحللين الحكوميين، إنّ فرص وقوع زلزال يتراوح بين 7 و 7.5 درجة يضرب الخندق الياباني قبالة الساحل الشرقي للبلاد في السنوات الثلاثين القادمة تصل إلى 90 في المائة.

 

وخلال عرضه لنتائج البحث، حذّر رئيس اللجنة ناوشي هيراتا قائلاً: "نريد أن يوضع في الاعتبار أن الزلازل القوية والتسونامي ستضرب المناطق التي تواجه الخندق مرة أخرى".

 

وقام هيراتا وفريقه بتقسيم خندق اليابان، حيث تنزلق لوحة المحيط الهادئ أسفل اللوحة القارية إلى أقسام، واستناداً إلى عدد الزلازل الكبيرة التي شوهدت سابقاً والفترات الفاصلة بينها، أعطى الباحثون احتمال حدوث زلزال جديد في كل قسم.

 

وبالنسبة لمحافظة أوموري بمحافظة ايواتي الشمالية ومحافظة مياجي، فإن فرص حدوث زلزال يتراوح بين 7 و 7.5 درجة تقدر بنحو 90 في المائة على مدى 30 عاما.

كما منحت المنطقة الواقعة قبالة محافظة إيباراكي فرصة بنسبة 80 في المائة للزلزال، في حين أن ولاية فوكوشيما كانت 50 في المائة، وفقاً لصحيفة "اليابان تايمز، ومنحت ولاية ساووا الجنوبية فرصة بنسبة 30 في المائة لزلزال.

 

وبالنسبة لأحدث تقرير، خصص الفريق أيضًا فئة خطر تتراوح من 1 إلى 3 لكل قسم لزلزال يصل إلى 8 درجات، والفئة الأولى هي أقل المخاطر، وتعني أن فرص حدوث زلزال يصل إلى 8 درجات تقل عن 3 في المائة.

Advertisements
المزيد عن: عالم زلزال تسونامى اليابان اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
15:00
-
طلائع الجيش
المصري
-
x
17:30
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
20:00
-
النجوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
برايتون
هدرسفيلد تاون
-
x
21:45
-
وولفرهامبتون
كارديف سيتي
-
x
21:45
-
ايفرتون
نيوكاسل
-
x
22:00
-
بيرنلي
كأس إيطاليا
لاتسيو
-
x
22:00
-
ميلان
كأس فرنسا
ب. س. جيرمان
-
x
22:10
-
ديجون