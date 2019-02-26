إيميل يعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الإسماعيلي
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:38 م
محمد الصو
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أعلن البلجيكي لوك إيميل المدير الفني لطلائع الجيش، عن تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي، بالدوري العام.
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في الثالثة عصرًا، على ملعب برج العرب، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالآتي:-
حراسة المرمي: محمد بسام
خط الدفاع: أحمد سامي - خالد سطوحي - إسلام سري - عاصم صلاح
خط الوسط: محمد رزق - ريتشارد - أحمد كابوريا - كريم طارق - أحمد سمير
خط الهجوم: مصطفى محمد
دكة البدلاء:
محمد شعبان وعلي الفيل وفرانك ستيفن وإسلام جمال وتالا نداي ويوسف محمد وأحمد جعفر
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