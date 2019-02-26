إيميل يعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الإسماعيلي

أعلن البلجيكي لوك إيميل المدير الفني لطلائع الجيش، عن تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي، بالدوري العام.





ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في الثالثة عصرًا، على ملعب برج العرب، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.



