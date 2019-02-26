المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لضابط شرطة متهم بالاتجار في المخدرات
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:31 م
مـروة هيـكل
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ضابط شرطة "محمد. ع" بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بمخدر "BUprenorphine" بالبساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي.
وأسندت النيابة العامة للمتهم "محمد. ع"، تهمة حيازة مخدر "BUprenorphine" بقصد الاتجار بدون تصريح، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
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