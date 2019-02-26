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المشدد 5 سنوات لعاطلين لاتهامهما بالشروع في سرقة مواطن بالبساتين

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:30 م
المشدد 5 سنوات لعاطلين لاتهامهما بالشروع في سرقة مواطن بالبساتين
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بالشروع في سرقة مواطن بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال،  وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب و عبدالمجيد حلمي. 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين " إسلام طارق، أحمد جمعة"، تهمة الشروع فى سرقة المجنى عليه " مصطفى أحمد" بالطريق العام بطريق الإكراه، بأن أشهرا الأول فى وجهه سلاح أبيض " مطواة" وهدده بِها، فيما قام المتهم الثاني بشل حركته مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، فتمكنا من الاستيلاء على المسروقات بتلك الطريقة، إلا أنه تم ضبط المتهم الأول متلبساً.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة سلاح أبيض " مطواة" بدون تصريح ولى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

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