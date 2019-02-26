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الأرصاد تطمئن المواطنين: طقس غدا معتدل على هذه المناطق

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:23 م
الأرصاد تطمئن المواطنين: طقس غدا معتدل على هذه المناطق
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هيئة الأرصاد - سقوط الأمطار - سيول - تقلبات جوية - اضطراب الملاحة البحرية - الأرصاد الجوية - الأحوال الجوية - التقلبات المناخية - درجات الحرارة - سقوط أمطار - طقس الغد - حالة الجو  - نشاط الرياح - عواصف ترابية
طمأن خبراء هيئة الأرصاد الجوية قاطني الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، حيث يشهد الطقس اعتدالا على هذه المناطق، كما يسود طقسا مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا.
هيئة الأرصاد - سقوط الأمطار - سيول - تقلبات جوية - اضطراب الملاحة البحرية - الأرصاد الجوية - الأحوال الجوية - التقلبات المناخية - درجات الحرارة - سقوط أمطار - طقس الغد - حالة الجو  - نشاط الرياح - عواصف
وكشف الخبراء أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر ويصاحبها سقوط أمطار وخاصة على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل البحر الأحمر ومناطق بالوجه البحري تمتد للقاهرة.
هيئة الأرصاد - سقوط الأمطار - سيول - تقلبات جوية - اضطراب الملاحة البحرية - الأرصاد الجوية - الأحوال الجوية - التقلبات المناخية - درجات الحرارة - سقوط أمطار - طقس الغد - حالة الجو  - نشاط الرياح - عواصف
وقال الخبراء أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تنشط ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻰ ﺷﻤﺎل الصعيد وسيناء، وتضرب الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط.
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