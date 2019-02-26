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25 لاعبا في قائمة المنتخب لمواجهتي النيجر ونيجيريا

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:21 م
25 لاعبا في قائمة المنتخب لمواجهتي النيجر ونيجيريا
منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 
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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري المدير الفني أسماء 25 لاعبا لخوض معسكر الفريق الذي سينطلق يوم 18 مارس المقبل ببرج العرب استعدادا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الأفريقية ومباراة نيجيريا الودية الدولية المحدد لها يوم 26 مارس .. 

وجاءت الأسماء المختارة  كالتالي:

1. عمرو السولية ( الأهلي ).

2. محمد أبو جبل ( سموحة ).

3. محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ).

4. عمر جابر ( بيراميدز ).

5. أحمد الشناوي ( بيراميدز ).

6. طارق حامد ( الزمالك ).

7. أحمد حسن "كوكا" ( أولمبياكوس اليوناني ).

8. علي أحمد "غزال" ( فيرنس البرتغالي ).

9. محمود حسن "تريزيجيه" ( قاسم باشا التركي ).

10. علي جبر ( بيراميدز ).

11. كريم حافظ ( قاسم باشا التركي ).

12. عمرو وردة ( أتروميتوس اليوناني ).

13. محمد هاني ( الأهلي ).

14. باهر المحمدي ( الإسماعيلي ).

15. صلاح محسن ( الأهلي ).

16. محمود عبد الرحيم "جنش" ( الزمالك ).

17. أحمد أيمن منصور ( بيراميدز ).

18. إسلام جابر ( الداخلية ).

19. محمود علاء ( الزمالك ).

20. عامر عامر ( الإنتاج الحربي ).

21. نبيل عماد "دونجا" ( بيراميدز ).

22. عمار حمدي ( الاتحاد السكندري ).

23. مصطفى محمد ( طلائع الجيش ).

24. عبد الرحمن مجدي ( الاسماعيلي ). 

25. احمد أبو الفتوح ( سموحة ).
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