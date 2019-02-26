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موعد سفر الزمالك إلى أنجولا

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 02:16 م
موعد سفر الزمالك إلى أنجولا
الزمالك
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هاني عصام
 
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء وذلك بعد تأجيل مباراة مصر المقاصة التى كانت مقررة غدا الأربعاء في دور الثمانية لكأس مصر.

ومن المقرر ان يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في كأس الكونفيدرالية الإفريقية. 

كما قرر الجهاز الفني للزمالك السفر الى انجولا عصر الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة بترو أتليتكو الأحد المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.
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