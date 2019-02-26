"تسرب غاز أثناء استحمامهما".. العثور على جثتي عروسين داخل شقتهما بالهرم

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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثتي عروسين داخل شقتهما بمنطقة الهرم، دائرة قسم شرطة الهرم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.



وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، مفاده بتلقى العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغا بالعثور على جثتي عروسان داخل شقتهما بدائرة القسم.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، وتوصلت تحريات العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، إلى أن الزوج في العقد الثالث من عمره، وزوجته في العقد الثاني من عمرها، ومتزوجان منذ أيام قليلة، ووفاتهما أثناء الاستحمام، إثر تعرضهما للاختناق نتيجة تسرب الغاز حال استحمامهما.



وكشف تقرير مفتش الصحة إلى عدم وجود أيه إصابات ظاهرية بجسدهما، وأن وفاتهما طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



مصدر يكشف مفاجآت حول السطو المسلح على جواهرجي بحدائق الأهرام



كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمين في واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي بحدائق الأهرام، أصل بلدتهم محافظة سوهاج، ومقيمين بمنطقة الهرم، مشيرًا إلى أن عددا منهم تجار مواد مخدرة بمحافظة سوهاج، ومطلوب ضبطهم في قضايا جنائية.



كان أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأن رجال مباحث الجيزة، تمكنوا من القبض على 6 أشخاص في واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي بمنطقة حدائق الأهرام.



وأضاف المصدر ذاته لبوابة الفجر بأن المسروقات كانت عبارة عن 3 كيلو ذهب، وتم إعادة المسروقات، وضبط الأسلحة النارية المستخدمة في الواقعة.



ونجح رجال مباحث الجيزة، في كشف غموض واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي بمنطقة هضبة الأهرام، والتوصل إلى مرتكبي الواقعة، والقبض عليهم وأخطر مدير أمن الجيزة.



ورصدت إحدي كاميرات المراقبة الخاصة بمحل الجواهرجي مكان السطو المسلح لحظة إقتحام أربعة ملثمين يحملون أسلحة نارية المحل وإطلاق أعيرة نارية، صوب المتواجدين بالمحل وسرقته.





وقام 4 ملثمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات، بمنطقة حدائق الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بالمحل، وأصابوا صاحب المحل بطلق ناري.



وتلقي اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من الأهالي بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام دائرة قسم شرطة الهرم.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، وبالفحص وسؤال شهود العيان قرروا أن 4 ملثمين يحملون أسلحة نارية، قاموا بالسطو المسلح على محل مجوهرات الطويل بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، بمنطقة حدائق الأهرام، واستولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وأصابوا عامل بالمحل بطلق ناري في البطن، ثم لاذوا بالفرار مستقلين سيارة ملاكي ماركة لانسر.



وتم نقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج اللازم،واستمع رجال مباحث الجيزة لأقوال شهود العيان على واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي، بمنطقة حدائق الأهرام، وقال شاهد عيان على الواقعة خلال التحقيقات أن 4 ملثمين اقتحموا محل الجواهرجي، وأطلقوا أعيرة نارية على أحد العاملين بالمحل، ثم سرقوا مشغولات ذهبية من المحل ووضعوها في شوال وفروا هاربين، وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على كاميرات المراقبة بمحل الجواهرجي، والمحال المحيطة بمكان الواقعة.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

