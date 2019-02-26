آخرهم "الأوسكار"..تعرف على جوائز رامي مالك العالمية‎

تربع الممثل العالمي صاحب الأصول المصرية رامى مالك، على عرش السينما العالمية بعد تتويجه بجائزة أوسكار لأفضل ممثل عن دوره فى فيلم Bohemian Rhapsody في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 وسط حالة كبيرة من الفرحة من النجوم العالمين وأيضاً المصريين لفوز رامي بالجائزة، حيث أن تكليل مسيرته الفنية الناجحة بالأوسكار، جعلته يتربع على عرش السينما العالمية، وأصوله المصرية جعلت العرب عامة والمصريون خاصة يتابعون تتويجه بالجائزة باهتمام واعتزاز، وكانت آخرها جائزة الأوسكار، حيث دخل الممثل الأمريكي رامي مالك التاريخ؛ لكونه أول أمريكي من أصل عربي يفوز بجائزة الأوسكار في فئة أفضل ممثل.

لذا تقدم "الفجر"، أبرز الجوائز التي فاز بها رامي مالك فى حفل الأوسكار لعام 2019، وذلك من خلال السطور القادمة.

1-أوسكار أفضل ممثل

فاز رامي مالك بجائزة الأوسكار مع أول ترشح في فئة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody .

2-جولدن جلوب

فاز بجائزة جولدن جلوب الأمريكية في فئة أفضل ممثل عن فيلم Bohemian Rhapsody، بعدما ترشح لها مرتين في 2016 و2017 عن دوره في مسلسل Robot Mr.

3-بافتا البريطانية

مع أول ترشح في أي من فئات جوائز بافتا (جوائز أكاديمية الفيلم البريطانية)، فاز "رامي" بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody.

4-أفضل ممثل من الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتلفزيون

فاز كأفضل ممثل من الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتلفزيون مع أول ترشح له بهذه الجائزة .

5-جائزة إيمي كأفضل ممثل في مسلسل

نال أول جوائزه العالمية الكبرى مع مسلسله الشهير Mr Robot بجائزة أفضل ممثل في مسلسل درامي من جوائز الإيمي.

6-جائزة اختيار النقاد كأفضل ممثل

نال رامي مالك، عن دوره في مسلسل Mr Robot جائزة اختيار النقاد لأفضل ممثل في دور رئيسي بمسلسل درامي.