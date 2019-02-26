"البيئة": حملة نظافة بمحمية سانت كاترين للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي

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نظمت وزارة البيئة حملة نظافة مكبرة بمحمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ودورها فى الحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة.



وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بأهمية محمية سانت كاترين ودور الشباب والمجتمعات المحلية في الحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي بالإضافة إلي الحفاظ على البيئة.



شارك في الحملة عدد من ممثلي المجتمع المحلي بالمنطقة بالإضافة إلى المتطوعين والعاملين بالمحمية.



وشملت الحملة رفع المخلفات من منطقة الوديان بالقطاع الجنوبى بالمحمية بالإضافة إلى تقليم أشجار السيال وتنظيفها.