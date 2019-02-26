البدء في تغطية ترعة الحبيل الرئيسية بشرق الأقصر "صور"



وأضاف صحصاح، أنه بالنسبة لأعمال الكهرباء فقد تم تدبير 100 عمود من الخطة الاستثمارية الخاصة بمركز ومدينه البياضية والتي يجري تركيبها بنطاق مركز ومدينه البياضية وفق ضوابط محدده نحو هذا الشأن، بالإضافة إلي تركيب 1450 متر من الكابلات الكهربائية الأرضية جهد متوسط قطاع 3×240 وذلك لأعمال المد والتدعيم لعدد 4 محولات كهربائية وذلك لرفع القدرة الكهربائية بمناطق (البغدادي الحبيل الروافعة ومدينه البياضية).



أعلن اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز البياضية شمال الأقصر، عن البدء في أعمال تغطية ترعة الحبيل الرئيسية وذلك بمسافة 100 متر بمنطقه رواج، بالتزامن مع البدء في توسعه كوبري الشيخ الذهبي بالإضافة إلي أعمال توسعة كوبري المركز، مشيرا إلى أنه من المزمع الانتهاء من تلك الأعمال بنهاية شهر مارس المقبل.وأشار صحصاح، إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي فأنه جاري العمل على قدم وساق بالعداية الخاصة بمشروع الصرف الصحي والتي طال انتظارها لاستكمال مشروع الصحي بمدينه البياضيه، وأنه فيما يتعلق بأعمال النظافة فأنه قد تم رفع كميات هائلة من المخلفات الصلبة والغير صلبه بنطاق مركز ومدينه البياضية والتي وصل إجمالي كمياتها الى 90 طن وذلك في الفترة من 122019 الي 1522019 وذلك من خلال الحملات المكبرة التي اعدت لهذا الغرض.وأوضح صحصاح، أنه بالنسبة لأعمال التجميل فأنه قد تم رفع كفاءة الحدائق وذلك بتهذيب الأشجار بكافه حدائق المدينة وصيانة كافه المقاعد الخراسانية بالإضافة إلى التعامل مع كافه أشجار طريق المسار السياحي وذلك بتهذيبها بما يتماشى مع الحركة المرورية وخاصه الحافلات السياحية، وأنه بالنسبة لأعمال الرصف فقد تم الإنتهاء من رصف طريق الحبيل بداية من جسر صليبة وحتى منطقه الشادر، ورصف شارع الذهبي بداية من كوبري جبر إلي مسجد الذهبي.