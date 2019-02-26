سناء شافع في ضيافة "سيرة حب" في ليلتها العشرين على مسرح البالون (صور)





شهد العرض الغنائي الاستعراضي "سيرة حب" في ليلته العشرين، مساء أمس الإثنين مسرح البالون، إقبال جماهيريًا كبيرًا من الجاليات العربية والفنانين والإعلاميين، وذلك بحضور المخرج د. عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان الدكتور "سناء شافع" أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، والكاتب الصحفي سليمان جودة، والفنانة عبير فاروق.









العرض بطولة إيهاب فهمي، مروة ناجي، مجدي صبحي، أحمد الدمرداش، نهلة خليل، شيكو، ناصر عبد الحفيظ، رشا سامي العدل، أحمد الشريف، سيد عبد الرحمن، شريف عواد، هاني عبد الهادي، أحمد الأمير، عماد عبد المجيد، سمية درويش، عمرو أصلان،









تصميم إضاءة شريف البرعي، تصميم ديكور وملابس محمد الغرباوي، تدريب باليه حسام التابعي، خدع مسرحية إيهاب جمعة، قيادة أوركسترا وتوزيع موسيقي محمد أبو اليزيد، مخرج منفذ محمد شافعي، تأليف أيمن الحكيم، استعراضات وإخراج د. عادل عبده.







