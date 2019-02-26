مشاهدة بث مباشر لمباراة المصري وإنبي اليوم الثلاثاء 26-2-2019 في الدوري المصري
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 04:20 ص
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يقدم "الفجر الرياضي" خدمة بث مباشر لمباراة المصري وإنبي اليوم الثلاثاء 26-2-2019 في الدوري المصري، ويسعي الفريق البورسعيدي لحصد الثلاث نقاط ليتفوق علي المقاولون صاحب المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري ، بينما يستعيد الفريق البترولي لخدمات الثلاثي بعد رفع الإيقاف عن رفعت عقب طرده في مباراة الأهلي بالدوري بخلاف غياب الثنائي روقا وفتحي عن الفريق البترولي في المباراة الماضية أمام الزمالك بالدوري لوجود بند في عقد إعارتهما من الأبيض للبترولي يمنع مشاركتهما في مباراة الفريقين.
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