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Yalla shoot مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش اليوم 26-2-2019 في الدوري المصري بث مباشر | يلا شوت

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 04:14 ص
Yalla shoot مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش اليوم 26-2-2019 في الدوري المصري بث مباشر | يلا شوت
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بث مباشر مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش في مواجهة قوية بالدوري المصري المذاع علي قناة أون سبورت بصوت المعلق الرياضي محمد عفيفي، وتذاع المباراة أيضا على قناة النيل الرياضية بصوت المعلق مؤمن عبدالغفار وتقام المباراة اليوم الثلاثاء 26-02-2019 علي استاد برج العرب ضمن الجولة الرابعة والعشرون.

مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في إطار مباريات الأسبوع 24 حيث يحتل النادي الإسماعيلي المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 27 نقطة،أما  نادي طلائع الجيش في المركز التاسع  برصيد 26 نقطة ويمكنكم مشاهدة مباراة المصري وانبي مباشر اون لاين اليوم بدون تقطيع علي موقع يلا شوت حصري .
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