انتصار: بنتي حرة في قبول مشاهد القبلات.. ونجلها يصدمها بهذا القرار! (فيديو)
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 03:59 ص
حامد محمود
Advertisements
Advertisements
أكدت الفنانة انتصار، أن ابنتها لها مطلق الحرية في قبول أو رفض مشاهد القبلات، مضيفة: "وأنا مالي ماليش دعوة أنا لما كنت في سنها باخد قراري لوحدي".
وأكدت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "النهار": "ما أقدرش أحكم عليها لما تكبر وتبقى ممثلة لأنها هتكون مستقلة بنفسها وعندها القدرة على قبول ورفض المشاهد".
وفي ذات السياق، عبر ممدوح، نجل انتصار عن رفضه، الشديد قيام شقيقته بتمثيل الأدوار التي تحتوي على مشاهد قبلات، موضحًا أنه شقيقها الأكبر ومن الطبيعي أن يظهر خوفه عليها.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
- إنسيني يصدم مانشستر سيتي بالهدف الأول ويضع نابولي في المقدمة (فيديو)
- الزمالك يصدم السيسي بقرار مفاجئ
- أغنية "بنتي وحبيبتي" تحقق مليون مشاهدة بعد ساعات من عرضها (فيديو)
- صالح جمعة يصدم جمهور الأهلي بهذا القرار
- "هوافق إنها تبوس عادي".. تصريحات صادمة لـ انتصار حول دخول ابنتها الوسط الفني (فيديو)
- جروس يصدم مرتضى منصور بهذا القرار
- الشركة الجهوية للنقل بقفصة تلغي سفرات الوطن القبلي
- "نفسي بنتي تتعلم يا دكتور طارق".. قصة طالبة كفيفة رفضتها المدارس الحكومية (صور)