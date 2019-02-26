انتصار: بنتي حرة في قبول مشاهد القبلات.. ونجلها يصدمها بهذا القرار! (فيديو)

وأكدت خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "النهار": "ما أقدرش أحكم عليها لما تكبر وتبقى ممثلة لأنها هتكون مستقلة بنفسها وعندها القدرة على قبول ورفض المشاهد".





وفي ذات السياق، عبر ممدوح، نجل انتصار عن رفضه، الشديد قيام شقيقته بتمثيل الأدوار التي تحتوي على مشاهد قبلات، موضحًا أنه شقيقها الأكبر ومن الطبيعي أن يظهر خوفه عليها.







