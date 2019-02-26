شاهد.. ماذا قال رئيس الوزراء عن صب أطول برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة



وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم تخطيط وتصميم منطقة الأعمال المركزية "CBD" على أن تكون جوهرة التاج في العاصمة الإدارية الجديدة؛ إذ توفر مجمعًا متعدد الاستخدامات منها ما هو إداري، وما هو تجاري، وترفيهي، وفندقي، وآخر سكني، وهو ما سيؤهل المنطقة لتصبح رمزًا للحضارة والتقدم الإقليميين.

وقال الوزير إن المشروع يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مُطلا على كافة الطرق الرئيسية والحديقة المركزية "كابيتال بارك"، وعلى مساحة 533،041 متر مربع، لافتا إلى أن إجمالي مساحة المباني فيه تبلغ 1،709،330 متر مربع، موزعة على عدد 20 مبنى، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه قد روعي في التخطيط والتصميم وضع المباني وارتفاعاتها بعد دراسة تيارات الهواء وتأثير المباني بعضها البعض والوصول إلى أنسب المواقع للارتفاعات المختلفة، والتي تبدأ من 60 مترا حتى الوصول إلى البرج الأيقوني.

كما أوضح وزير الإسكان أن المشروع يشمل منطقة المرافق المركزية والتي تحتوي على محطة تبريد مركزي ومركز إمداد للطاقة، بالإضافة إلى الجراجات والطرق الداخلية.

وقال: إن الشركة المنفذة تقوم حاليًا بدراسة طرق تنفيذ باقي بنود الأعمال بالطرق التقنية المبتكرة، التي تحقق معدلات تنفيذ عالية؛ للانتهاء من المشروع في زمن قياسيّ؛ تحقيقا للإرادة السياسية في الانتهاء من المشروع؛ فى أقرب فرصة ممكنة.



وقال: إن الشركة المنفذة تقوم حاليًا بدراسة طرق تنفيذ باقي بنود الأعمال بالطرق التقنية المبتكرة، التي تحقق معدلات تنفيذ عالية؛ للانتهاء من المشروع في زمن قياسيّ؛ تحقيقا للإرادة السياسية في الانتهاء من المشروع؛ فى أقرب فرصة ممكنة. كما أوضح وزير الإسكان أن المشروع يشمل منطقة المرافق المركزية والتي تحتوي على محطة تبريد مركزي ومركز إمداد للطاقة، بالإضافة إلى الجراجات والطرق الداخلية. وقال الوزير إن المشروع يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مُطلا على كافة الطرق الرئيسية والحديقة المركزية "كابيتال بارك"، وعلى مساحة 533،041 متر مربع، لافتا إلى أن إجمالي مساحة المباني فيه تبلغ 1،709،330 متر مربع، موزعة على عدد 20 مبنى، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه قد روعي في التخطيط والتصميم وضع المباني وارتفاعاتها بعد دراسة تيارات الهواء وتأثير المباني بعضها البعض والوصول إلى أنسب المواقع للارتفاعات المختلفة، والتي تبدأ من 60 مترا حتى الوصول إلى البرج الأيقوني. وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم تخطيط وتصميم منطقة الأعمال المركزية "CBD" على أن تكون جوهرة التاج في العاصمة الإدارية الجديدة؛ إذ توفر مجمعًا متعدد الاستخدامات منها ما هو إداري، وما هو تجاري، وترفيهي، وفندقي، وآخر سكني، وهو ما سيؤهل المنطقة لتصبح رمزًا للحضارة والتقدم الإقليميين.

وأكد أن شركة" CSCEC " الصينية ـ وهي أكبر شركة متخصصة في مجال الأبراج ناطحات السحاب على مستوى العالم ـ تقوم بتنفيذ الأبراج بتقنيات عالية تحقق مُعدلات تنفيذ غير مسبوقة، وقد قامت بتنفيذ وصب اللبشة المسلحة للبرج (CO2، وهو أحد الأبراج بالمشروع) بكمية 8،000 م3 بالصب المستمر لمدة 48 ساعة، وتقوم اليوم بالبدء في صب لبشة البرج الأيقوني بكمية 18،000م3 بالصب المستمر لمدة 80 ساعة، وهي معدلات قياسية تضع معيارًا جديدًا لمعدلات صب الخرسانة المسلحة، موضحا أن هناك 7 شركات خرسانة تعمل بالموقع، ومعملين لتحليل الخرسانة، وهناك تنسيق كامل بين الأطراف المختلفة للعمل.