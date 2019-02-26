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عاجل.. "البيت الأبيض" يعلن موعد لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 03:51 ص
عاجل.. البيت الأبيض يعلن موعد لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية
رئيس أمريكا وزعيم كوريا الشمالية
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيلتقي بالزعيم الكورى الشمالى كيم جونغ أون في فيتنام يوم الأربعاء، في اجتماع قصير يعقبه عشاء عمل مع المستشارين.

وأضافت أنه من المقرر أن يصل ترامب إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
وأشارت إلى أنه في صباح يوم الأربعاء سيعقد الرئيس الأمريكي اجتماعا مع القادة الفيتناميين قبل بدء القمة مع زعيم كوريا الشمالية في مساء نفس اليوم.

وأوضحت أن مباحثات ترامب مع كيم جونغ أون سوف تستكمل يوم الخميس.

يذكر أن القمة الأولى بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي عقدت في حزيران/يونيو عام 2018 حيث أكد الطرفان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.    

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المزيد عن: لقاء القمة زعيم كوريا الشمالية دونالد ترامب امريكا البيت الابيض
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