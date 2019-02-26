ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش اليوم الثلاثاء 26-2-2019 في الدوري المصري

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 03:40 ص
مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش اليوم الثلاثاء 26-2-2019 في الدوري المصري
طباعة
Advertisements
 
Advertisements
يقدم "الفجر الرياضي" خدمة بث مباشر لمباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش اليوم الثلاثاء 26-2-2019 في الدوري المصري، الدراويش في مواجهة صعبة وقوية ضد المنافس الجيش، من أجل حصد ثلاث نقاط هامة فهل ينجح الفريق الأصفر الذي فشل في تحقيق فوزه الأول في بطولة أفريقيا، وتعادل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ضد فريق شباب قسنطينة، في مواجهة صعبة بدور المجموعات، وكانت مؤجلة.

مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 15:00 بتوقيت القاهرة.

رابط مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش مباشر في لقاء اليوم الثلاثاء 26 / فبراير / 2019، بث مباشر ويلا شوت كورة لايف وكورة ستار.
 

Advertisements
المزيد عن: يلا شوت بث مباشر لمباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش مشاهدة لايف بث مباشر لمباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش كورة ستار بث مباشر لمباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش شاهد بث مباشر لمباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش بث مباشر لمباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش في الدوري المصري بث مباشر لمباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش اليوم الثلاثاء بث مباشر لمباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر لمباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
الإسماعيلي
-
x
15:00
-
طلائع الجيش
المصري
-
x
17:30
-
إنبي
وادي دجلة
-
x
20:00
-
النجوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
برايتون
هدرسفيلد تاون
-
x
21:45
-
وولفرهامبتون
كارديف سيتي
-
x
21:45
-
ايفرتون
نيوكاسل
-
x
22:00
-
بيرنلي
كأس إيطاليا
لاتسيو
-
x
22:00
-
ميلان
كأس فرنسا
ب. س. جيرمان
-
x
22:10
-
ديجون