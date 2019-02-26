مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش اليوم الثلاثاء 26-2-2019 في الدوري المصري

يقدم "الفجر الرياضي" خدمة بث مباشر لمباراة اليوم الثلاثاء 26-2-2019 في الدوري المصري، الدراويش في مواجهة صعبة وقوية ضد المنافس الجيش، من أجل حصد ثلاث نقاط هامة فهل ينجح الفريق الأصفر الذي فشل في تحقيق فوزه الأول في بطولة أفريقيا، وتعادل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ضد فريق شباب قسنطينة، في مواجهة صعبة بدور المجموعات، وكانت مؤجلة.





مشاهدة مباراة وتنطلق في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 15:00 بتوقيت القاهرة.





رابط مشاهدة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش مباشر في لقاء اليوم الثلاثاء 26 / فبراير / 2019، بث مباشر ويلا شوت كورة لايف وكورة ستار.