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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26/2/2019 والقنوات الناقلة لها

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 03:36 ص
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26/2/2019 والقنوات الناقلة لها
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منى العوضي
 
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يشهد اليوم الثلاثاء والموافق 26/2/2019 عدداً من المواجهات القوية لذا؛ نرصد لكم عبر موقع "الفجر الرياضي" مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة لها والمعلقين.

كأس إيطاليا:
- لاتسيو × ميلان:
اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة BT Sport 2 HD

كأس البرتغال:
- بورتو × سبورتينج براجا:
اليوم في تمام الساعة 10:15 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة Sport TV 1

الدوري الانجليزي:
- ليستر سيتي × برايتون:
اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت نوفل الباشي

- نيوكاسل يونايتد × بيرنلي:
اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بتعليق محمد السعدي

الدوري المصري:
- الإسماعيلي × طلائع الجيش:
اليوم في تمام الساعة 3:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت

- المصري × إنبي:
اليوم في تمام الساعة 5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت

- وادي دجلة × النجوم:
اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت

كأس فرنسا:
- باريس سان جيرمان × ديجون:
اليوم في تمام الساعة 10:10 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 6 HD

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المصري
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17:30
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إنبي
وادي دجلة
-
x
20:00
-
النجوم
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
برايتون
هدرسفيلد تاون
-
x
21:45
-
وولفرهامبتون
كارديف سيتي
-
x
21:45
-
ايفرتون
نيوكاسل
-
x
22:00
-
بيرنلي
كأس إيطاليا
لاتسيو
-
x
22:00
-
ميلان
كأس فرنسا
ب. س. جيرمان
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