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بعد رحيل دين أمبروز.. تفقد wwe نجوما جدد

الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 03:29 ص
بعد رحيل دين أمبروز.. تفقد wwe نجوما جدد
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محمد فهمي
 
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بعد النجاح الذي حققه الكثيرمن النجوم بعد مغادرة أكبر اتحاد في عالم المصارعة الـwwe  وذلك في مختلف الاتحادات المستقلة أو خارج الولايات المتحدة، مما حفز الكثير من المصارعين في ال wwe والذين يعانون من التهميش وعدم أخذ الفرصة كاملة لإثبات موهبتهم إلي طلب المغادرة والبحث عن فرصة جديدة خارج أسوار الإتحاد.

فمؤخرا تحدثنا عن مغادرة المجنون "دين أمبروز" وذلك علي الرغم أنه لا يعاني من التهميش ولكن فقط شعر بعدم الراحة فقرر الرحيل وهو الان في مراحل انتهاء عقده وعلي وشك المغادرة.

وتبعه الان ثلاثة نجوم دفعة واحدة للرحيل عن الإتحاد، وهم "هيدوإيتامي" و"تاي ديلينجر" والإثنان طلبا تسريحهما بشكل رسمي، وكانت المفأجاة رحيل بطل الكروزويت السابق " تي جي بيركنز" لعدم وجود أسباب تذكر تستدعي تسريحه، وأخيرا الأسطورة "آرن أندرسون" والذي يعمل كمسئول تنفيذي بارز خلف الكواليس وذلك لخلافاته المستمرة مع رئيس مجلس الإدارة " فينس مكمان" حيث كان يدعم اعتراض النجوم علي السيناريوهات الخاصة بهم.
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